Россияне заявили о первом уничтоженном Abrams под Соледаром. В ЦПД высмеяли фейк
Российские военные заявили о якобы уничтожении первого американского танка М1 Abrams под Соледаром. Однако Украина до сих пор не получила их от США.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центр противодействия дезинформации.
Россияне заявили о том, что уничтожили американский танк из обычного РПГ-18 "Муха".
"На самом деле это - примитивный фейк роспропаганды со старым фото, сделанным не в Украине. Оккупантов не смущает тот факт, что Украине США пока не передала ни одного такого танка", - пишет ЦПД.
В то же время оккупанты не додумались убрать зеленое дерево, которое виднеется на заднем плане фотографии.
Фото: Россияне заявили о первом уничтоженном Abrams под Соледаром. В ЦПД высмеяли фейк (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СНБО развеяли фейки россиян касаемо авиакатастрофы в Броварах.
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