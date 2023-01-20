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Россияне заявили о первом уничтоженном Abrams под Соледаром. В ЦПД высмеяли фейк

Новина українською →
Пятница 20 января 2023 17:22
Россияне заявили о первом уничтоженном Abrams под Соледаром. В ЦПД высмеяли фейк Фото: Россияне заявили о первом уничтоженном Abrams под Соледаром. В ЦПД высмеяли фейк (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные заявили о якобы уничтожении первого американского танка М1 Abrams под Соледаром. Однако Украина до сих пор не получила их от США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центр противодействия дезинформации.

Россияне заявили о том, что уничтожили американский танк из обычного РПГ-18 "Муха".

"На самом деле это - примитивный фейк роспропаганды со старым фото, сделанным не в Украине. Оккупантов не смущает тот факт, что Украине США пока не передала ни одного такого танка", - пишет ЦПД.

В то же время оккупанты не додумались убрать зеленое дерево, которое виднеется на заднем плане фотографии.

Россияне заявили о первом уничтоженном Abrams под Соледаром. В ЦПД высмеяли фейк

Фото: Россияне заявили о первом уничтоженном Abrams под Соледаром. В ЦПД высмеяли фейк (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СНБО развеяли фейки россиян касаемо авиакатастрофы в Броварах.

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