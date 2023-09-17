Россияне заявили о новой атаке на стратегический аэродром "Шайковка"

Российские СМИ заявляют, что якобы атака была безуспешна. По словам россиян, дрон сбили вертолеты.

"ВСУ атаковали стратегический аэродром "Шайковка в Калужской области. Безуспешно - по нашей информации, украинский дрон-камикадзе перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28", - пишет российский паблик.

При этом россияне утверждают, что это третья атака на аэродром "Шайковка" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Первая попытка якобы была в октябре 2022 года, а вторая - в августе 2023-го.

Что Украина говорит об атаках на "Шайковку"

Украинские военные пока не комментировали ситуацию и заявления россиян. Однако известно, что в августе 2023 года украинские защитники атаковали аэродром "Шайковка" в Калужской области.

Представитель ГУР Минобороны в комментарии подтвердил эту информацию. Разведка не сказала, что именно прилетело на аэродром, но известно о нескольких поврежденных единицах вражеской авиатехники.

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