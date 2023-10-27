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Россияне заявили, что "перехватили" украинский беспилотник над Курской областью

Курская область, Пятница 27 октября 2023 01:05
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Россияне заявили, что "перехватили" украинский беспилотник над Курской областью Фото: в РФ заявили о якобы сбитии дрона над Курской областью (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Курской области России раздались взрывы вечером, 26 октября. Россияне утверждают, что якобы сбит беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны России якобы перехватили украинский беспилотник над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчат.

"26 октября в районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Хлопки" в РФ

За последний год в разных областях России участились сообщения о том, что где-то раздаются взрывы или начинаются пожары. Обычно власти РФ жалуются на обстрелы или атаки дронов, при этом во всем обвиняют Украину.

В ночь на 18 октября в Курской области раздавались взрывы. Минобороны РФ заявило, что в регионе работала ПВО.

Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что Служба безопасности Украины атаковала военный лагерь оккупантов у аэродрома "Халино" в Курской области. Было зафиксировано не менее 18 попаданий дронов.

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