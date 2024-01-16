Россияне заявили об "атаке дронов" на Воронеж: в городе ввели режим чрезвычайного положения

В Минобороны РФ утверждают, что российские силы ПВО якобы уничтожили пять и перехватили троих беспилотников над Воронежем. Еще четыре дрона были перехвачены над Белгородской областью.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что обломки сбитого дрона попали в одну из квартир жилого дома, еще в нескольких домах выбиты стекла.

Мэр города Вадим Кстенин уже объявил, что в Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации "для оперативности принятия решений".

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"Бавовна" в России

Напомним, недавно российское Минобороны заявило, что якобы в Саратовской области сбили дрон, обвинив Украину. Губернатор области уточнил, что беспилотник был уничтожен над территорией Энгельского района. Там находится аэродром "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики РФ - Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Позже российские СМИ заявили, что беспилотника было два, их якобы сбили, они упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".

По данным источника РБК-Украина в спецслужбах, за полетом дронов туда стоят Силы безопасности и обороны.

Также россияне заявили о новой атаке дронов ночью 11 января. По их словам, в Калуге якобы была повреждена насосная станция.

Вчера в России жаловались на очередную атаку беспилотника на Белгород. Его якобы сбил российский ПВО на подлете к городу.