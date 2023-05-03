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Россияне завозят на оккупированные территории провокаторов с криминальным прошлым, - Маляр

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Украина, Среда 03 мая 2023 15:11
Россияне завозят на оккупированные территории провокаторов с криминальным прошлым, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты завозят на захваченные территории Украины криминалитет. Враг пытается запугать и спровоцировать местное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

Она отметила, что незаконные "власти" намеренно обостряют криминогенную обстановку на временно оккупированных территориях. Для этого завозят подготовленных провокаторов, которые в большинстве имеют криминальное прошлое.

Криминалитет провоцируют местных жителей, чтобы начать острый конфликт в общественном месте. В конце концов, это перерастает в избиения украинцев, которые не согласны с оккупационным режимом.

Кроме того, так называемые "следственные органы" принимают решение исключительно в пользу пророссийских провокаторов.

"В частности, большинство массовых драк, в населенном пункте Стрелковое Херсонской области, в результате которых граждане получили значительные телесные повреждения, "следователями" классифицированы как не имеющие состава преступления, а виновных российских провокаторов нельзя привлечь к уголовной ответственности", - отмечает Моляр.

Замминистра добавила, что РФ часто использует криминалитет в политических целях. В частности, в 2014-2015 годах россияне они завозили в Украину своих "воров в законе" для расшатывания и дестабилизации ситуации.

"В нестабильной внутренней обстановке россиянам проще реализовывать свои преступные намерения. Следовательно, если они завозят своих преступников на временно оккупированные территории, значит, не так у них там все просто. Приходится расшатывать и запугивать для интеграции "русского мира"", - объясняет Маляр.

Как сообщалось, россияне могут готовить провокации на границе с Украиной. Оккупанты уже получили военную форму ВСУ.

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