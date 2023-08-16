Россияне завозят кремлевских "активистов" для помощи в фальсификации "выборов" в оккупации, - ЦНС

Сообщается, что так называемые "активисты" с "движения первых" свезены из России и разбавленные местными коллаборантами будут организовывать "голосование по месту жительства". Таким образом, они собираются имитировать избирательный процесс с урнами среди пустых домов в окружении оккупантов.

ЦНС отмечает, что "активисты" также будут привлечены в качестве "наблюдателей" к избирательным участкам, где также будут отвечать за фальсификацию явки и заранее определенных результатов.

Кроме того, сейчас на временно оккупированной территории ведется инструктаж гастролеров со стороны местных фейковых избирательных комиссий.

Отмечается, что организация псевдовыборов на оккупированной территории является коллаборационизмом, за что каждый понесет ответственность согласно Уголовному кодексу Украины.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. При этом путинский режим хочет провести "выборы" и на оккупированных территориях Украины.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в России.

К тому же, что в конце мая в России были внесены изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить "выборы" на оккупированных территориях.

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