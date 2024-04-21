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Россияне нанесли ущерб окружающей среде Украины в размере более 2 трлн грн, - министр

Фото: министр экологии Руслан Стрелец (wikimedia.org)
Автор: Владислав Прийменко

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец назвал убытки экологии из-за российского вторжения в Украину.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Россияне, по словам министра защиты окружающей среды, нанесли ущерб окружающей среде в размере 2,4 трлн долларов.

"На сегодняшний день ущерб окружающей среде уже более 2,4 трлн гривен, это более 4200 случаев преступлений против окружающей среды", - проинформировал Стрелец.

Министр отреагировал на удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, атаки влияют не только на инфраструктуру, но и на состояние окружающей среды.

"Что касается ударов по энергетике - это не только влияние на инфраструктуру и жизнь людей. Это горение, выбросы, отходы разрушений - большое количество того, что влияет на состояние нашей окружающей среды", - заявил Стрелец.

Также министр назвал убытки от разрушения россиянами Каховской ГЭС.

"Когда произошел теракт на Каховской ГЭС, министерство обратилось к экспертам "Юнэп" - это организация ООН, которая занимается именно окружающей средой. Они дали нам более 20 экспертов из более чем 20 стран мира. Там уже была попытка посчитать потери экосистемных услуг. Цифры были немногим более 15 млн долларов", - сказал Стрелец.

 

Проблемы экологии во время войны

Ранее мы писали, что в украинском парламенте рассказали, как страна одолевает экологические вызовы войны.

К слову, россияне возобновили удары по энергетике Украины. Так, в Харькове из-за ракетного удара полностью уничтожена ТЭЦ-5, а в области россияне повредили Змиевскую ТЭС.

Также мы сообщали, что,в Харьковской ОВА назвали ущерб окружающей среде после удара по нефтебазе.

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