В Раде рассказали, как Украина одолевает экологические вызовы войны и что ждет впереди

По ее словам, соблюдение зеленого курса - сквозная тема документа программы Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине средств на восстановление в размере 50 млрд евро в период с 2024 по 2027 год. Она требует от Украины ряда структурных реформ, которые будут касаться, в частности, зеленой трансформации, достижения экологической устойчивости, а также экологических и климатических стандартов, действующих в ЕС.

"Минимум 16 млн га земель загрязнены боеприпасами. Минимум 100 млн тонн строительного мусора. Повреждены или даже разрушены 500 промышленных предприятий, из которых часть занималась химической промышленностью. Более того - сейчас под угрозой уничтожения как минимум 2,5 млн га природоохранных территорий и это еще не окончательные цифры. Все эти экологические вызовы должны быть учтены нами при планировании восстановления. В скором времени мы представим на обсуждение законодательную рамку восстановления, в разработке которой руководствовались и требованиями, указанными в программе Ukraine Facility, в которой зеленый курс - сквозная тема", - сообщила Кобчик.

Она добавила, что преодоление экологических вызовов обязательно должны учитывать и украинские территориальные общины, занимающиеся сейчас разработкой программ своего комплексного восстановления. При этом, ОМС должны не просто зафиксировать экологические разрушения и убытки, которые из-за них понесла община, но и дать четкие предложения по поводу того, каким образом будут преодолеваться эти вызовы.

Шулякт также подчеркнула - зеленое восстановление можно отнести к важнейшим и одновременно сложным аспектам восстановления и восстановления Украины, поскольку этот процесс может длиться от нескольких десятков до сотен лет. Поэтому на этом этапе важно объединяться - и не просто на уровне государства и международных партнеров, а с научным и образовательным сообществами.

По ее словам, важнейшим аспектом восстановления является разминирование украинских территорий, поскольку треть из них остается заминированной. Впрочем, важным промежуточным достижением в этом плане стало то, что в прошлом году Украине удалось разминировать территорию, равную площади Черногории.

Еще один важный пункт европейского зеленого курса, который вводит наше государство - управление отходами. Шуляк напомнила, что Украина уже приняла Закон об управлении отходами, но в дальнейшем следует принять секторальные законы в этой сфере. В частности, об управлении опасными отходами, отходами от разрушения и т.п.

Кроме этого, нам нужно принять важные евроинтеграционные законы об экологическом контроле, промзагрязнении и территории изумрудной сети. В настоящее время Изумрудная сеть в Украине включает около 12% территории страны, в том числе немало украинских лесов. Финансирование в ее поддержку и развитие Украина сможет получать благодаря тому, что в 2022 году она присоединилась к европейским программам LIFE. Это финансовый инструмент ЕС, направленный исключительно на защиту окружающей среды и климатические действия.

Также важным вопросом является сохранение биоразнообразия - Украина занимает 6% евразийского континента, но имеет при этом 35% биоразнообразия Европы. Это уникальность, которую нужно сохранять и защищать, подытожила Шуляк.