RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Торецке, есть пострадавший

Фото: Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Торецке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерия Полищук

В четверг поздно вечером, 22 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Торецке Донецкой области. В результате происшествия травмировался один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

От ракетного удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с 9 по 7 этажа.

"Значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10", - заявил Кириленко.

По его словам, последствия столь тяжелого удара можно считать легкими, поскольку только один человек травмирован.

Глава ОВА также добавил, что спасатели спасли из 9-этажки 19 человек, среди которых двое детей.

Фото: Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Торецке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Торецк из минометов. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.

Кроме того, 22 сентября центр временно оккупированного Донецка попал под обстрел. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьТорецкВойна России против Украины