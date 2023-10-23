Россияне нанесли ракетный удар по шахте в Донецкой области: она не работает

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по шахте в Донецкой области. В результате атаки оборудование получило повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.
В Минэнерго отмечают, что в результате обстрела шахты люди не пострадали. Однако оборудование получило повреждения. На данный момент шахта не работает.
Кроме того, в ведомстве сообщают, что из-за вчерашнего обстрела россиян было повреждено оборудование одной из ТЭС в Донецкой области. Из-за этого без электроснабжения остались три угольных шахты и 7,5 тысячи потребителей. Сейчас все уже заживлены.
РБК-Украина сообщало, что вчера вечером оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК на востоке.
Из-за этого было серьезно повреждено оборудование предприятия.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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