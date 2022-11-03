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Россияне нанесли ракетный удар по Покровску: есть попадания по школе

Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Покровску (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 3 ноября, россияне нанесли ракетный удар по Покровску (Донецкая область). В результате атаки пострадала школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Российские террористы нанесли 6 ракетных ударов по Покровску", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, трое из них попали в школу и еще одна в частный сектор города.

"Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", - добавил Тимошенко.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Харьков тремя ракетами. Одна из них повредила троллейбус.

Также в четверг, 3 ноября, российские оккупанты открыли огонь по Белопольской общине в Сумской области по артиллерии.

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

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Донецкая областьПокровскВойна в Украине