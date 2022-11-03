Россияне нанесли ракетный удар по Покровску: есть попадания по школе

В четверг, 3 ноября, россияне нанесли ракетный удар по Покровску (Донецкая область). В результате атаки пострадала школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Российские террористы нанесли 6 ракетных ударов по Покровску", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, трое из них попали в школу и еще одна в частный сектор города.

"Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", - добавил Тимошенко.