Россияне нанесли ракетный удар вблизи Запорожья: погибла женщина, разрушены дома

Войска РФ совершили обстрел территории Широковской территориальной общины Запорожского района. Погибла 74-летняя женщина.

Отмечается, что в результате попадания в частный сектор ракеты, тип которой устанавливается, подверглись разрушениям жилые дома местных жителей.

Фото: Последствия удара (facebook.com/pgo.gov.ua)

Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Обстрелы в Запорожской области

Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Под удар врага попадают не только прифронтовые города и села, но и Запорожье.

Недавно российская армия кассетными снарядами обстреляла село Беленькое Запорожской области. В результате атаки есть жертва и раненые.

Также россияне атаковали автомобиль съемочной группы шведского телеканала TV4 в Запорожской области. Оккупанты применили дрон.