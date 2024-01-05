ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Никополь: есть попадание в жилой дом

Никополь, Пятница 05 января 2024 17:04
UA EN RU
Россияне обстреляли Никополь: есть попадание в жилой дом Фото: россияне обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня, 5 января обстреляли Никополь Днепропетровской области. Во время вражеской атаки было зафиксировано попадание в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

"Днепропетровская область. Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Никополе. Сегодня армия рф в очередной раз атаковала город дронами-камикадзе", - сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в результате падения одного из ударных БпЛА произошло разрушение и возгорание двухэтажного жилого дома на площади 80 кв.м.

По состоянию на сейчас пожар на месте "прилета" уже ликвидирован.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Вчера также сообщалось, что россияне ударили по Никополю. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Днепропетровская область Никополь
NEWS
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта