Россияне обстреляли Никополь: есть попадание в жилой дом

Российские военные сегодня, 5 января обстреляли Никополь Днепропетровской области. Во время вражеской атаки было зафиксировано попадание в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

"Днепропетровская область. Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Никополе. Сегодня армия рф в очередной раз атаковала город дронами-камикадзе", - сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в результате падения одного из ударных БпЛА произошло разрушение и возгорание двухэтажного жилого дома на площади 80 кв.м.

По состоянию на сейчас пожар на месте "прилета" уже ликвидирован.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Вчера также сообщалось, что россияне ударили по Никополю. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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