Россияне нанесли ракетный удар по Харьковской области: есть раненые

Атака на Харьковскую область

Напомним, что в воскресенье, 30 марта, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по центру Купянска Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Кроме того, 29 марта вечером российские оккупанты тоже обстреляли Купянск. В результате ударов загорелся частный дом и хозяйственная постройка на площади 70 квадратных метров. Ранены были по меньшей мере 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Также, ночью и утром российские беспилотники нанесли массированный удар по Киевскому району города, попав в гражданские объекты. Во время атак возникли пожары и повреждения на больших площадях, есть пострадавшие.

В результате обстрела пострадали не только предприятия, но и жилые дома. Повреждены 11 многоэтажных зданий, выбиты окна и повреждены фасады. Более сотни окон были выбиты взрывной волной.

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