RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне нанесли ракетный удар по Харьковской области: есть раненые

Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Купянску (dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска нанесли ракетный удар по Купянску. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Ворого совершил ракетный удар по Купянску, используя реактивную систему залпового огня.

Фото: Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА

"Предварительно, ранения различной степени тяжести получили два человека: 63-летний мужчина и 35-летняя женщина", - сообщил Синегубов.

Атака на Харьковскую область

Напомним, что в воскресенье, 30 марта, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по центру Купянска Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Кроме того, 29 марта вечером российские оккупанты тоже обстреляли Купянск. В результате ударов загорелся частный дом и хозяйственная постройка на площади 70 квадратных метров. Ранены были по меньшей мере 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Также, ночью и утром российские беспилотники нанесли массированный удар по Киевскому району города, попав в гражданские объекты. Во время атак возникли пожары и повреждения на больших площадях, есть пострадавшие.

В результате обстрела пострадали не только предприятия, но и жилые дома. Повреждены 11 многоэтажных зданий, выбиты окна и повреждены фасады. Более сотни окон были выбиты взрывной волной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКупянскХарьковВойна в УкраинеРакетная атака