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Россияне нанесли два авиаудара по Гуляйполю и разрушили двухэтажный дом (фото)

Фото: Обстрел Гуляйполя (www.facebook.com/zap.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, россияне нанесли два авиаудара по Гуляйполю в Запорожской области. В результате этого обстрела был разрушен двухэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.

"2 мая 2023 года в 16:00 враг нанес два авиационных удара по жилому сектору города Гуляйполя Пологовского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушен двухэтажный многоквартирный дом, а также повреждены частные дома и хозяйственные сооружения, расположенные рядом с местом попаданий.

Пострадавших нет. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что из-за обстрела Гуляйполя Запорожской области в понедельник, 1 мая, ранения получили четыре человека.

В понедельник, 1 мая, в оккупированном Токмаке (Запорожская область) раздались взрывы.

В понедельник, 1 мая, штаб оккупантов в Михайловке (Запорожская область) был взорван, враг понес потери.

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