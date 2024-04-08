Россияне нанесли авиаудар по Сумах

Что предшествовало

Напомним, около 15:14 в сети писали о том, что жители Сум услышали взрывы.

Отметим, что россияне еще в марте усилили обстрелы Сумской области. Для этого они использовали практически весь спектр вооружения.

Как отмечал представитель ОК "Север" Вадим Мысник, по состоянию на 18 марта россияне в среднем обстреливали Сумскую область по 70-100 раз в сутки.

На этом фоне в некоторых общинах региона начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Это касалось жителей населенных пунктов, которые находятся возле границы с Россией.

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