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Россияне нанесли авиаудар по Сумах

Иллюстративное фото: в Сумах во время воздушной тревоги были взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 8 апреля, ударили по Сумах при помощи своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

"После 15:00 россияне нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре г. Сумы", - сказано в сообщении ведомства. 

В ОВА уточнили, что последствия атаки российских оккупантов уточняются. 

В ведомстве призвали местных жителей быть внимательными и аккуратными, а также всегда идти в укрытие во время воздушной тревоги. 

Что предшествовало

Напомним, около 15:14 в сети писали о том, что жители Сум услышали взрывы.

Отметим, что россияне еще в марте усилили обстрелы Сумской области. Для этого они использовали практически весь спектр вооружения.

Как отмечал представитель ОК "Север" Вадим Мысник, по состоянию на 18 марта россияне в среднем обстреливали Сумскую область по 70-100 раз в сутки.

На этом фоне в некоторых общинах региона начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Это касалось жителей населенных пунктов, которые находятся возле границы с Россией.

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Сумская областьСумыАвиаударыВойна России против УкраиныВоздушная тревогаВзрывы