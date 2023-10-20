Россияне нанесли авиаудар по Бериславу: один человек погиб

"Около часа назад российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб", - сообщил Клименко.

В настоящее время подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют место удара.

Всего за эту ночь оккупанты совершили шесть авиаударов по селам Бериславского района. Российские военные обстреляли Берислав из РСЗО и артиллерии. В результате поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

Кроме того, в полночь враг начал обстрел Херсона из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население с тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, вчера в Херсоне раздались взрывы. После чего стало известно, что русские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.

В результате обстрела Херсона пострадали три человека.

Также российские захватчики нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрела пострадал один человек.