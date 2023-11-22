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РФ из артиллерии ударила по городам Донецкой области: есть погибшие и раненый

Донецкая область, Среда 22 ноября 2023 20:28
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РФ из артиллерии ударила по городам Донецкой области: есть погибшие и раненый Архивное фото: РФ из артиллерии ударила по городам Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 22 ноября, из артиллерии обстреляла города Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Погибшие от обстрелов

Армия РФ в очередной раз атаковала город Часов Яр. От полученных телесных повреждений на территории частного домовладения погиб 59-летний мужчина.

"Под вражеским огнем оказался и пгт Пивничное города Торецка, где получил смертельные ранения 49-летний местный житель", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, населенные пункты оккупанты обстреляли из артиллерии.

Пострадавший от обстрела и разрушения

Прокуратура сообщает, что сегодня утром российские войска продолжили разрушать Авдеевку.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

В результате разрыва снаряда местный житель 67 лет, который во время обстрела находился на улице, получил открытое проникающее ранение грудной клетки. Пострадавшего доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Взрывами повреждены жилые дома и кафе в пгт Пивничное. Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы населённых пунктов Донецкой области

Россия регулярно атакует города и села в Донецкой области. В результате вражеских обстрелов страдает мирное население.

Российские оккупанты 20 ноября около половины двенадцатого ночи ударили по шахте и больнице в Селидово Донецкой области.

Сегодня ГСЧС Украины сообщила, что разбор завалов в Селидово был завершен, от обстрела РФ погибли три человека.

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