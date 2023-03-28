Ракетный удар по Богодухову в Харьковской области: есть разрушения и раненый

Во вторник, 28 марта, российские войска нанесли удары по Богодухову в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что пострадал 73-летний мужчина, он получил контузию. Сейчас он госпитализирован в больницу.

"Вражеские ракеты попали на территорию частного жилого сектора. Повреждения получили крыши и окна домов. Частично поврежден детский сад", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты запустили две ракеты, вероятно, С-300 по городу Богодухов в Харьковской области. Предварительно известно, что никто в результате удара не пострадал.

РБК-Украина писало о том, что, по словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне могут нанести по Украине точечные ракетные удары, однако сейчас враг больше использует авиацию для атак.

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