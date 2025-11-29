Россияне завязнут в Покровске, как в Торецке и Часовом Яру, - командующий ДШВ

Апостол отметил, что по состоянию на сейчас Покровск держится. Со временем все может измениться, но сейчас в городе присутствуют украинские подразделения.

"ДШВ и штурмовые войска действуют в Покровске. И определенные районы (мы флаги вешать не будем), но определенные районы уже под нами есть. И я думаю, что не уже не будет такого... не скоро будет такое, чтобы противник отрапортовал, что скоро возьмет Покровск", - отметил он.

Апостол считает, что россияне вынуждены будут увязнуть в тяжелых и долгих боях за Покровск, захватить город они смогут не скоро, если смогут вообще. Так же, по аналогии, было с Торецком и Часовым Яром. Первый держался полтора года, Часов Яр держится до сих пор. Оба города россияне планировали захватить быстро, но у них ничего не получилось.