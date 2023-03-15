Россияне применили белый фосфор в Бахмутском районе неподалеку от домов, - AFP

Как утверждают журналисты AFP, которые находились на месте событий, они слышали свист и видели взрывы боеприпасов, которые выпустили маленькие горящие шарики белого фосфора. Снаряды подожгли растительность на площади эквивалентной размеру футбольного поля.

Журналисты отмечают, что ближайшие дома находились на расстоянии около 200 метров от внешнего края зоны поражения.

Снаряды с белым фосфором запрещено использовать против гражданского населения, однако их можно применить против военных целей в соответствии с Женевской конвенцией. В то же время журналисты не смогли подтвердить, что объектом обстрела была позиция наших воинов, хотя возле тропы на пепелище был припаркован зеленый грузовик с белым крестом.

Украина неоднократно обвиняла Россию в использовании снарядов с белым фосфором в том числе и против гражданского населения, однако Кремль в привычной для него манере все отрицает.