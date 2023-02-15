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Россияне запустили "Шахеды" по Украине: что известно

Иллюстративное фото: россияне пытаются атаковать Украину при помощи дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 февраля, вечером российские оккупанты снова пытаются атаковать Украину при помощи иранских дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Обновлено 21:40

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что в воздушном пространстве региона зафиксировали вражеские беспилотники.

"Внимание! В Днепропетровской области воздушная тревога. В направлении области движутся"Шахеды", - отметил Лысак.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Он также призвал жителей региона пройти в укрытие.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня над Киевом и областью были зафиксированы воздушные цели.

Позже стало известно, что это были воздушные шары оккупантов, по ним отработали системы ПВО.

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