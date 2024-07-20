Россияне запустили "Шахеды", в ряде областей объявлена воздушная тревога

По данным военных, в 23:08 несколько групп БпЛА двигались из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Также дроны из Херсонской области двигались северо-западным курсом на Николаевскую область.

В 23:23 Воздушные силы сообщили, что группы беспилотников в акватории Черного моря изменили курс на Николаевскую область. Дроны двигались над Николаевской областью на север и на северо-запад.

Обновлено 23:26:

Вражеские беспилотники обнаружены в северной части Сумской области, движутся курсом на Черниговскую область.

Кроме того, дроны движутся из Николаевской области курсом на Кировоградскую.

Также БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область.

Беспилотники обнаружены в северной части Запорожской области, движутся северным курсом.

Кроме того, БпЛА движутся в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северный/северо-западный.

По состоянию на данный момент, карта воздушных тревог выглядит так: