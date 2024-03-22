Россияне атакуют Украину "Шахедами". В ряде областей объявлена тревога

Российские захватчики запустили несколько групп "Шахедов" в направлении Украины. В ряде южных, центральных и западных областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
Атака началась вечером в четверг, 21 марта, с южного направления.
Одна группа БпЛА двигалась через Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области в направлении Кировоградской области. Впоследствии из Винницкой области БпЛА зашли в Хмельницкую область.
Другая группа дронов в центральной части Кировоградской области двигалась западным курсом. И еще одна группа вражеских БпЛА приближалась к Одессе с юга.
Кроме того, еще несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигались в западном направлении.
В 2:30 воздушная тревога также была объявлена во Львовской и Ивано-Франковской областях. Начальник Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил об угрозе для Львова и призвал пройти в укрытие.
Обновлено 2:43: Воздушные силы обновили информацию о движении "Шахедов" по областям:
В 3:06 воздушная тревога была объявлена в Киевской области. А в 3:18 - в Житомирской области.
По состоянию на 3:20, карта воздушных тревог выглядит так:
Кроме того, СМИ сообщают о взлете 13 российских бомбардировщиков Ту-95 над территорией России. Официально информация в данный момент не подтверждена.
Ночью 21 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и две баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинжал".
Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила все 31 вражескую ракету в пределах Киевской области.
Почти все ракеты, которыми РФ ударила по Киеву, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.
Подробнее об атаке РФ на Киев и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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