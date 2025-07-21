Россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря

Комбинированная воздушная атака РФ на Украину

Напомним, этой ночью российские захватчики запустили в направлении Украины большое количество дронов-камикадзе "Шахед".

Кроме того, Украину уже атаковали аэробаллистическими ракетами "Кинжал" с истребителей МиГ-31.

Также вражеские дроны атаковали Харьков, в городе вспыхнули пожары.

Кроме того, беспилотники массированно атакуют Киев. В городе слышны взрывы и есть первые последствия ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.