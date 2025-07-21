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Россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря

Фото: российские захватчики запустили крылатые ракеты из Черного моря (YouTube.com)
Автор: Валерий Савицкий

Корабли Черноморского флота РФ запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров", - говорится в сообщении.

В 02:42 военные сообщили о движении ракеты на юге Херсонской области мимо Скадовска в направлении Николаевской области.

В 02:45 военные сообщили о движении ракеты курсом на город Очаков Николаевской области.

Обновлено 03:03

Воздушные силы сообщили о движении группы ракет из Одесской в Винницкую область.

Комбинированная воздушная атака РФ на Украину

Напомним, этой ночью российские захватчики запустили в направлении Украины большое количество дронов-камикадзе "Шахед".

Кроме того, Украину уже атаковали аэробаллистическими ракетами "Кинжал" с истребителей МиГ-31.

Также вражеские дроны атаковали Харьков, в городе вспыхнули пожары.

Кроме того, беспилотники массированно атакуют Киев. В городе слышны взрывы и есть первые последствия ударов.

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