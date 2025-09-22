Россияне запустили группы "Шахедов": где в Украине объявлена тревога

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще около 17:00. Группы дронов были замечены в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Обновлено в 22:15

По данным Воздушных сил, "Шахеды" замечено как на юге, так и на севере:

группа БпЛА на Харьковщине - курс западный.

новая группа БпЛА на Харьковщине - юго-западным курсом.

новая группа БпЛА на севере Черниговщины - курсом на юг.

группа БпЛА на Запорожье - курсом на Днепропетровщину.

БпЛА на Днепропетровщине - в западном направлении.

БпЛА на Николаевщине - в юго-западном направлении.

БпЛА из акватории Черного моря - в направлении Одесской области.

По состоянию на 21:00 дроны зафиксированы:

на Сумщине курсом на Полтавщину.

группа БпЛА на Харьковщине курс юго-западный.

группа БпЛА на Днепропетровщине в западном направлении.

группа БпЛА на Николаевщине курсом на Одесщину.

Обстрел Украины 22 сентября