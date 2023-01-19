Россияне в Запорожской области готовятся к обороне: карты боев

Контрнаступление Украины на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Российские силы продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции вблизи Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к югу от Площадки (17 км северо-западнее Кременной).

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска попытались контратаковать вблизи Кременной, но в ближайшее время российские войска вряд ли начнут контрнаступление в этом районе. Гайдай также заявил, что российские силы опрокидывают технику на другой берег реки Красная, которая протекает через Кременную, готовясь к оборонительным операциям, и что российские силы продолжают опрокидывать резервы на линию Сватово-Кременная.

Опубликованные 17 января кадры с геолокацией показывают, как российские силы перемещают резервы и военную технику вблизи Северодонецка (15 км юго-восточнее Кременной). Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российский штурм возле Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Ситуация на Донбассе

18 января русские войска продолжали наступательные операции вокруг Соледара. Российский "военкор" утверждал, что российские войска пытались продвинуться к Верхнекаменскому (20 км к северо-востоку от Соледара), Спирному (18 км к северо-востоку от Соледара) и Краснополовке (3 км к северу от Соледара).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российский штурм вблизи н.п. Соль (3 км северо-западнее Соледара). Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские "добровольцы десантно-штурмовых отрядов" захватили Соль, хотя ISW до сих пор не может независимо проверить эти заявления.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские силы вышли из Соледара до конца 16 января и продолжают оборону от российских сил в окрестностях населенного пункта. Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что российские войска, вероятно, продвинулись дальше к западу от Соледара в Двуречье (2 км к западу от Соледара). Украинский Генштаб также сообщил, что украинские силы отразили российский штурм у Красной Горы (5 км юго-западнее Соледара).

Минобороны России продолжает пытаться приуменьшить роль Группы Вагнера в заявленных тактических наступлениях в районе Соледара. Использование МО России "добровольцев десантно-штурмовых отрядов" для описания формирований, якобы захвативших Соль, вероятно, касается бойцов группы "Вагнера". Ранее Кремль обжаловал заявление владельца "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что войска "Вагнера" несут исключительную ответственность за захват Соледара. Российское МО столкнулось со значительной негативной реакцией, когда оно поначалу не признало Группу "Вагнера" в своем объявлении о захвате Соледара. Минобороны России, вероятно, использует странные формулировки, чтобы одновременно защититься от критики, что она не признает Группу "Вагнера", а также приуменьшит их роль в тактическом продвижении в районе Соледара.

18 января русские войска продолжили наступательные действия вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские штурмы у самого Бахмута и Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута). Российский военный блоггер утверждал, что боевики "Вагнера" пытались продвинуться к западной окраине Клищиевки и ведут ожесточенные бои с украинскими войсками вблизи населенного пункта. Российский "военкор" также утверждал, что русские войска пытались продвинуться в направлении Северного (22 км к юго-западу от Бахмута).

Российские войска продолжили наступательные действия в районе города Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян в 32 км юго-западнее Авдеевки в районах Водяного, Невельского, Марьинки и Победы. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы безуспешно пытались перерезать дорогу, проходящую через часть подконтрольной Украине Марьинки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полк спецназа "Ахмат" успешно штурмовал украинский опорный пункт в направлении Марьинки. Российский "военкор" утверждал, что опорный пункт был расположен к югу от Марьинки возле Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки). Другой российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили наземную атаку вблизи Каменского (5 км северо-восточнее Авдеевки), где, как сообщается, украинские силы все еще контролируют трассу H-20. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжали регулярный огонь по косвенной наводке вдоль столкновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

"Южная ось"

Украинские официальные лица отметили, что российские войска сосредоточены в Запорожской области, возможно для проведения больших оборонительных или наступательных усилий. 18 января украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неопределенные наступательные действия вблизи Гуляйполя и Орхова, что является отклонением от обычной отчетности Генштаба на фронте в Запорожской области.

Председатель Запорожской областной военной администрации Украины Александр Старух недавно заявил, что российские войска сосредотачиваются в Запорожской области, а затем активизировали обстрелы в Запорожской области, как ранее сообщал ISW. Остальные украинские официальные лица недавно сообщили, что российские войска перевозят большие колонны военного персонала, оборудования и оборонных укреплений вдоль критических логистических линий по всей Запорожской области.

Советник Херсонской областной военной администрации Украины Сергей Хлань заявил, что российские войска обучают мобилизованных на Арабатской косе в Крыму, а затем транспортируют их в неопределенные районы к востоку, в частности в Запорожскую область. Пока неясно, какие усилия российские войска имеют целью поддерживать, сосредотачиваясь в Запорожской области. Однако оккупационный председатель Запорожской области Евгений Балицкий 13 января заявил, что новые пророссийские добровольцы из Сербии прибыли в Запорожскую область, чтобы "защищать линию фронта", предполагая, что российские войска, возможно, готовятся к обороне. Российские "воэнкоры" и незначительные оккупационные чиновники, включая оккупационного чиновника Запорожской области Владимира Рогова, месяцами заявляли, что украинские войска готовятся к наступлению в Запорожской области. 18 января Рогов заявил, что украинские войска на запорожском направлении начали готовиться к обороне, а не к наступлению, предполагая, что Рогов может стремиться подготовить информационное пространство для боя на запорожском направлении, не разжигая паники по поводу возможного будущего украинского контрнаступления.

Российские вооруженные силы все чаще используют зажигательные боеприпасы для проведения рутинных ударов на юге Украины, что подтверждает недавнюю оценку ISW о том, что российские вооруженные силы, вероятно, столкнутся с нехваткой обычных артиллерийских снарядов. Видео показывает, что российские войска применили зажигательные боеприпасы для удара по городу в ночь с 17 на 18 января. Это второй зафиксированный случай применения российскими войсками зажигательных боеприпасов в городе Херсон в течение 24 часов и третий зафиксированный случай применения российскими войсками зажигательных боеприпасов в Украине в последние две недели. Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что 18 января российские войска обстреляли из зажигательных боеприпасов неустановленный участок вдоль линии фронта в Запорожской области. Украинские удары по российским военным активам вдоль критически важных наземных линий связи (GLOC) на юге Украины, вероятно, усугубили существующую нехватку.

18 января русские войска продолжали оборону на восточном (левом) берегу Херсонской области. Известный российский военный блоггер утверждал, что танковые подразделения Южного военного округа России в Херсонской области обстреляли неопределенные цели на восточном берегу реки Днепр в Херсонской области и не разрешили украинским войскам высадиться там. Этот отчет свидетельствует о том, что украинские силы время от времени достигают восточного берега Херсонской области. 18 января российские войска продолжали обычный обстрел районов на западном (правом) берегу Херсонской области, включая Херсон и его окрестности. Сообщается, что 12-16 января украинские войска нанесли удары по сосредоточению российских войск в Агайманах и 18 января в Великой Лепетихе.