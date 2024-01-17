Россияне на Запорожской АЭС частично допустили МАГАТЭ в помещения энергоблока

Эксперты Международного агентства по атомной энергии получили частичный доступ к реакторному залу шестого энергоблока на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ .

Находясь в реакторном зале, команда осмотрела основные компоненты реактора, подтвердив состояние "холодного останова" реактора. Пока бригада находилась в реакторном зале, операторы перевели работу насосов охлаждения бассейна выдержки с одной линии безопасности на другую.

Также во время обхода других помещений шестого энергоблока эксперты посетили машинный зал шестого энергоблока, но ей снова было отказано в доступе к некоторым помещениям энергоблока.

"Бригады МАГАТЭ не могут получить доступ ко всем частям машинного зала каждого энергоблока с 18 октября прошлого года", - говорится в заявлении.

Что еще увидели эксперты

Сообщается, что команда МАГАТЭ также посетила помещения системы безопасности шестого энергоблока, чтобы еще раз оценить состояние ранее обнаруженных отложений борной кислоты.

Во время своего визита группа заметила наличие отложений борной кислоты в трех комнатах. Эксперты МАГАТЭ также посетили аварийные дизель-генераторы энергоблока №6.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии не пускаются в часть залов на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

"Эксперты МАГАТЭ по-прежнему не могут получить доступ ко всем частям площадки, и в течение последних двух недель им не разрешают доступ к реакторным залам энергоблоков № 1, 2 и 6", - говорится в заявлении.

В "Энергоатоме" тогда заявили, что недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы Запорожской АЭС является попыткой российских оккупантов скрыть настоящую ситуацию на станции.

Также на днях МАГАТЭ сообщало, что россияне продолжают не допускать экспертов на территорию реакторных залов на Запорожской АЭС.