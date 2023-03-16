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Россияне записали оскорбительное для Ислама видео, выдавая себя за ВСУ, - МИД

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Четверг 16 марта 2023 16:02
Россияне записали оскорбительное для Ислама видео, выдавая себя за ВСУ, - МИД Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, в привычной для них манере, записали оскорбительное для Ислама видео, выдавая себя за украинских воинов. В то же время фейк оказался достаточно бессмысленным, из-за чего его легко можно развеять.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Тревога, фейковое видео! Россия сняла ролик, в котором неизвестные люди, выдающие себя за украинских солдат, режут свинину на Коране и сжигают его страницы... Россия должна быть осуждена за оскорбление ислама в попытке дискредитировать Украину", - пишет Николенко.

Как пояснил спикер, на видео оккупанты пытаются разговаривать на украинском языке и используют российский армейский нож для нарезки свинины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Россия запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook.

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