Россияне записали оскорбительное для Ислама видео, выдавая себя за ВСУ, - МИД
Российские оккупанты, в привычной для них манере, записали оскорбительное для Ислама видео, выдавая себя за украинских воинов. В то же время фейк оказался достаточно бессмысленным, из-за чего его легко можно развеять.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.
"Тревога, фейковое видео! Россия сняла ролик, в котором неизвестные люди, выдающие себя за украинских солдат, режут свинину на Коране и сжигают его страницы... Россия должна быть осуждена за оскорбление ислама в попытке дискредитировать Украину", - пишет Николенко.
Как пояснил спикер, на видео оккупанты пытаются разговаривать на украинском языке и используют российский армейский нож для нарезки свинины.
Fake video alert! Россия снимается с клипом с незамеченными людьми, каждую минуту, чтобы украинские борцы бросили дождь на Quran и варить его страницы. Они говорят, что русский язык и использовать русскую армию knihe. Россия должна быть сконфужена для интеллекта islam в аттемпировании в credit Ukraine. pic.twitter.com/aVHERA3D1C— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) 16 марта 2023
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Россия запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook.
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