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Росіяни записали образливе для Ісламу відео, видаючи себе за ЗСУ, - МЗС

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Четвер 16 березня 2023 16:02
Росіяни записали образливе для Ісламу відео, видаючи себе за ЗСУ, - МЗС Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, у звичній для них манері, записали образливе для Ісламу відео, видаючи себе за українських воїнів. Водночас фейк виявився достатньо безглуздим, через що його легко можна розвіяти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Тривога, фейкове відео! Росія зняла ролик, в якому невідомі люди, що видають себе за українських солдатів, ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки... Росія має бути засуджена за образу ісламу в спробі дискредитувати Україну", - пише Ніколенко.

Як пояснив спікер, на відео окупанти намагаються розмовлять українською мовою й використовують російський армійський ніж для нарізання свинини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Росія запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook.

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