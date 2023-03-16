Росіяни записали образливе для Ісламу відео, видаючи себе за ЗСУ, - МЗС
Російські окупанти, у звичній для них манері, записали образливе для Ісламу відео, видаючи себе за українських воїнів. Водночас фейк виявився достатньо безглуздим, через що його легко можна розвіяти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.
"Тривога, фейкове відео! Росія зняла ролик, в якому невідомі люди, що видають себе за українських солдатів, ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки... Росія має бути засуджена за образу ісламу в спробі дискредитувати Україну", - пише Ніколенко.
Як пояснив спікер, на відео окупанти намагаються розмовлять українською мовою й використовують російський армійський ніж для нарізання свинини.
Fake video alert! Russia staged a clip with unknown people claiming to be Ukrainian soldiers cutting pork on a Quran and burning its pages. They speak broken Ukrainian and use a Russian army knife. Russia must be condemned for insulting Islam in an attempt to discredit Ukraine. pic.twitter.com/aVHERA3D1C— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 16, 2023
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Росія запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook.
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