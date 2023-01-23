Россияне заминировали почти 900 тысяч гектаров на освобожденных территориях юга

"Захватчики успели заминировать около 680 тысяч гектаров на освобожденной в прошлом году части Херсонской области. Это только по приблизительным подсчетам. Еще 200 тысяч гектаров - заминированные участки Николаевской области", - сказал он.

Тарнавский подчеркнул, что после деоккупации территорий, украинские специалисты сразу начинают их зачистку от взрывчатки.

"Специалисты Сил обороны на таврическом направлении ежедневно выходят на охоту за смертоносным наследием агрессора. Они ежесекундно рискуют жизнью, чтобы вновь сделать безопасными освобожденные территории Украины. Этим мы кардинально отличаемся от врага", - добавил он.

Напомним, одним из самых заминированных регионов Украины остается Харьковская область.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области автомобиль взорвался на мине. Среди пострадавших ребенок 3 недели.

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