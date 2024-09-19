Россияне заминировали дамбы в Белгородской области, - ОТГ "Харьков"

По его словам, россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно проходят гидросооружения общего и специального назначения.

"Это можно расценить как "закладку" на будущее. Если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях", - отметил Саранцев.

Спикер добавил, что подобные действия могут быть использованы для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем и уточнил, что подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.