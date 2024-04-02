RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне "потеряли" авиабомбу возле вокзала Рубежного, - ОВА

Фото: россияне "потеряли" авиабомбу возле вокзала Рубежного (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы "потеряли" авиационную бомбу недалеко от железнодорожного вокзала временно оккупированного Рубежного Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной военной администрации (ОВА).

Как рассказывает ОВА, пока о пострадавших в результате падения авиабомбы не сообщают. Уцелевших эвакуировали и держат вместе. 

"Напомним, что в прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей - работающих на месте специалистов интересовал не только боеприпас", - добавляет ОВА. 

"Призыв" в Луганской области 

Террористы разыскивают адресно мужчин на временно оккупированной территории Луганской области. В частности враг устроил достаточно мероприятий, чтобы заставить появиться лично и уточнить собственные персональные данные.

"Только на последних выборах Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) лиц мужского пола пересчитывали минимум дважды - во время подомовых обходов и непосредственно в дни голосования. Ранее - принудительная паспортизация, сбор данных в образовательных учреждениях и на предприятиях, ограничения в получении социальных, административных, медицинских услуг", - добавляет ОВА. 

"Внештатное восхождение"

Следует отметить, что это не первый случай, когда российские самолеты "теряют" бомбы. К примеру, только недавно, истребители террористов уронили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области Российской Федерации.

Также авиация "потеряла" собственные снаряды еще и в прошлом году. Тогда же самолеты Су-34 случайно сбросили на Белгород бомбу. Через некоторое время в городе нашли еще несколько снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскРоссийская ФедерацияРубежноеВойна в Украине