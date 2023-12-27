Россияне арестовали крымчанина и приговорили к принудительным работам и штрафу: детали

Фомина осудили за экстремизм и оправдание терроризма в интернете. Ему назначили один год принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, штраф 350 тысяч рублей и запретили администрировать сайты, в течение трех лет.

По версии суда, один пост Фомина призывал к насилию против группы людей определенной национальности, второй - содержал высказывания о легионе "Свобода России". Прокуратура не предоставила больше информации о деле.

Дмитрия Фомина 26 октября россияне внесли в список "террористов и экстремистов".

Ранее мы писали, что в России заочно "арестовали" руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Его подозревают в более ста совершенных терактах. Это второй "арест" руководителя ГУР.