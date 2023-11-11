ВСУ контратаковали и отбили позиции на Авдеевском направлении: карты боев ISW

Украинские войска осуществили контратаку на Авдеевском направлении и отбили утраченные ранее позиции. Также ВСУ совершили ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Аналитики ISW утверждают, что геолокационные кадры, опубликованные 7 и 9 ноября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись юго-западнее Петропавловки (7 км восточнее Купянска).

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки, а также северо-восточнее Петропавловки на Купянском направлении, и вблизи Новоегоровки и Серебрянского лесничества.

Представитель Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска несколько сосредоточили свое внимание на штурмовых операциях на Купянском направлении и начинают использовать больше техники в штурмах.

Бои в Донецкой области

9 ноября российский "военкор" заявил, что имеет геолокационные кадры, которые показывают, что украинские силы немного продвинулись к северу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись в лесистой местности к северу от Клещиевки. Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ якобы восстановили некоторые ранее утраченные позиции к северу от Андреевки у водоема.

Он добавил, что украинские войска продолжают удерживать позиции севернее Клищиевки по железной дороге, и отметил, что мины, украинские беспилотники и огонь артиллерии усложняют российские атаки на южном фланге Бахмута.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжали атаковать в направлении Авдеевского коксохима, а основные бои ведутся в направлениях Степное, Бердичи, Северное и Тонечко.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к востоку и юго-востоку от Новокалинового; Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что важнейшей целью российских войск является Авдеевский коксохимический завод, поскольку его захват позволит российским войскам создать оборонительные позиции в промышленной зоне, а не в лесистой местности.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска 10 ноября осуществили контратаку на Авдеевском направлении и отразили утраченные ранее позиции. Он заявил, что украинские войска контратаковали к северо-востоку от Водяного и вернули себе часть своих ранее утраченных позиций.

Другой "военкор" из РФ утверждал, что украинские силы последовательно пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что украинские войска во время штурма россиянами Авдеевки уничтожили более 100 российских танков, около 50 артиллерийских систем и семь самолетов Су-25. Залужный добавил, что потери россиян в живой силе на Авдеевском направлении составляют около 10 тысяч человек.

Штупун сообщил, что ежедневные потери россиян составляют в среднем от 400 до 600 человек и отметил, что украинские силы используют воздушную разведку и разведку, чтобы не дать российским силам усилить свои войска.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Марьинки и Новомихайловки. Штупун заявил, что российские войска продолжают наступать на Марьинку и Новомихайловку подразделениями "Шторм", преимущественно состоящими из российских осужденных.

"Южная ось"

В Генштабе Украины сообщили, что 10 ноября российские войска безуспешно атаковали в районе границы Донецко-Запорожской областей вблизи Старомайорского и к югу от Золотой Нивы (11 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Копани и Новопрокоповки и продолжаются бои за высоту северо-западнее Вербового.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботиного и Вербового.

Российские источники утверждали, что 10 ноября украинские войска якобы нанесли удар с РСЗО по Каменце-Днепровской к западу от Энергодара.

Украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области 10 ноября. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ атаковали вблизи Пойм (10 км юго-восточнее Херсона), Песчановки, Подстепного и Крынок.

Российские источники утверждали, что пробелы в российской противовоздушной обороне позволяют украинским силам действовать ударно-тактической авиацией на фронте у Кринок.