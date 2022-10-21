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Британская разведка оценила боевые возможности армии Лукашенко

Новина українською →
Украина, Пятница 21 октября 2022 08:51
Британская разведка оценила боевые возможности армии Лукашенко Фото: у Лукашенко нет боеспособной армии, а вся путинская армия - в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Беларусь и Россия объявили о создании совместной армии численностью 85 тысяч человек. Однако формирование таких сил маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 14 октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в состав новой российско-белорусской группировки войск войдут 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян.

После этого белорусские власти опубликовали видео, якобы демонстрирующее прибытие российских войск в Беларусь.

По данным британской разведки, на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь. Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности: ее силы сосредоточены в Украине.

"Белорусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российское командование приняло решение оставить захваченные территории на западном берегу Днепра на юге Украины. Однако отступление из Херсона сопряжено с трудностями переправы техники через реку.

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