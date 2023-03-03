Россияне уже не могут уничтожить украинцев, но от цели не отказались, - Данилов

"У россиян не изменились цели, но у них благодаря нам очень изменились возможности достичь этих целей. У россиян уже нет возможности уничтожить нас. Это не значит, что они будут отказываться от цели", - заявил Данилов.

По его словам, у россиян есть свой подходящий план и для этого они сейчас начинают максимально активизировать свою так называемую "пятую колонну".

"Обращайте внимание, когда видите русскоязычных блоггеров с нашими паспортами, граждан, которые в свое время обслуживали Партию регионов и, соответственно, Януковича, Медведчука. Они до сих пор присутствуют в нашем информационном пространстве, это не просто так, они выполняют определенную задачу", - заметил Данилов.

Он подчеркнул, что вопрос внутренней дестабилизации, по которой россияне хотели бы качать страну, этот первоначальный план и он никуда не девался.

"Это для них гораздо проще, они на этом "собаку съели", у них есть огромная группа людей, которые выполняют эту работу на постоянной основе. Более того, не хочу сейчас никого отбеливать, но есть определенные процессы, якобы происходящие под прикрытием борьбы с коррупцией. Может пройти определенное время и мы увидим там российские корни, российские спецслужбы по этим чувствительным вопросам, которые сегодня есть в нашем обществе", - добавил Данилов.

Напомним, что спецслужбы продолжают по всей стране отлавливать предателей, работающих на российскую ФСБ. Так, недавно в Одессе разоблачили и обезвредили агентурную сеть ФСБ, где среди шпионов были помощник подсанкционного депутата из Крыма и прокремлевский блоггер.

Добавим, ранее СБУ предупредила об опасности вербовки вражескими спецслужбами, которые в условиях войны пытаются использовать украинцев для сбора разведданных и диверсий.

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