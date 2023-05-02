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Россияне вечером обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненая

Иллюстративное фото: россияне вечером обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 2 мая, вечером российские оккупанты несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

По информации ведомства, враг атаковал поселок Казацкое Новокаховской общины. Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина.

Также россияне ударили по поселку Днепровское Белозерской общины. Там ранения получила 78-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Только за сегодняшний день российская армия отняла жизни четырех жителей Херсонской области, еще семь человек - ранены", - добавляют в ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что сапер подорвался на российской взрывчатке во время разминирования в Херсонской области. Он получил тяжелые ранения.

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Херсонская областьВойна России против Украины