Россияне третий раз за ночь атаковали Киев баллистикой

В ночь на 7 ноября Россия третий раз атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице снова раздались взрывы. Перед этим воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Около 03:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и вскоре в Киеве раздались взрывы.

Это уже третья баллистическая атака на столицу за ночь. Впервые враг ударил по городу около 23:00, второй раз - около 01:00.

Во время второй атаки взрывы раздавались в пригороде Киева, а по словам Виталия Кличко, оккупанты били по объектам инфраструктуры. Тогда пострадали два человека.