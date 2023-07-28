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Россияне в третий раз пытались попасть в пустое здание СБУ в Днепре, - Филатов

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (dnipro tv)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупанты сегодня, 28 июля, нанесли ракетный удар по Днепру. Целью врага было пустое здание СБУ.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Российская оккупационная армия во время ракетного обстрела попала в многоэтажку в Днепре. В результате пострадали 5 человек.

По словам мэра города, целью врага было пустое здание Слубы безопасности Украины. Филатов отметил, что это уже третья попытка россиян попасть туда.

Ракетный обстрел Днепра

Сегодня, 28 июля, вечером в ряде восточных и южных регионов была объявлена воздушная тревога. После этого в Днепре раздались взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по областному центру Днепропетровской области. Гарант Конституции заявил, что Украина сделает все для того, чтобы российские оккупанты были наказаны за свои теракты, в том числе и за сегодняшний удар по многоэтажке в Днепре.

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Служба безопасности УкраиныБорис Филатовобстріл Дніпраракетный удар