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Россияне потеряли на фронте почти 900 тысяч солдат с 2022 года, - Генштаб

Фото: украинские воины не прекращают наносить потери оккупантам (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 19 на 20 марта, российские оккупанты потеряли на фронте 1400 солдат. В общем, потери РФ начиная со дня полномасштабного вторжения составляют уже почти 900 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 899 470 (+1400) чел;
  • танков - 10 377 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 561 (+38) ед;
  • артиллерийских систем - 24 747 (+43) ед;
  • РСЗО - 1322 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1110 (+3) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 29 895 (+179) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41 094 (+91) ед;
  • специальной техники - 3870 ед.

Напомним, по состоянию на вечер, 19 марта, на фронте было зафиксировано 127 боевых столкновений. Наиболее активно враг атаковал на Покровском направлении - 44 раза.

В частности, атаки были в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.

Подробнее о ситуации на фронте за вчерашний день - читайте в материале РБК-Украина.

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