Россияне потеряли на фронте почти 900 тысяч солдат с 2022 года, - Генштаб

Напомним, по состоянию на вечер, 19 марта, на фронте было зафиксировано 127 боевых столкновений. Наиболее активно враг атаковал на Покровском направлении - 44 раза.

В частности, атаки были в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.

Подробнее о ситуации на фронте за вчерашний день - читайте в материале РБК-Украина.

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