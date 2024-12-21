Генштаб о ситуации на фронте: больше всего боев на Курском направлении

По состоянию на 22:00, 20 декабря, на фронте с начала суток произошло 191 боестолкновение. Из них 50 только в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В этот день противник нанес три ракетных и 32 авиационных удара с применением девяти ракет и 59 КАБов, более 730 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с позиций вблизи Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.

Четырнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Ямполовки, Тернов, Новосергиевки, Зеленого Гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны отбивали шесть вражеских попыток идти вперед вблизи Часового Яра.

Враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах Торецка и Леонидовки 10 раз получили жесткий отпор наших защитников. Одна атака продолжается до сих пор.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 41 штурмовое и наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка.

Тридцать пять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боестолкновений - продолжаются. В то же время враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Александрополь, Сухой Яр и Покровск, в целом сбросив три управляемые бомбы.

"Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 370 человек, из них 171 - безвозвратно. Уничтожена одна БМП и девять автомобилей. Кроме того, повреждены миномет и единица автомобильной техники", - информирует Генштаб.

На Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь. Подразделения Сил обороны отбили 17 атак противника, три атаки продолжаются до сих пор. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Константинополь и Андреевка.

"В то же время, на этом направлении Силы обороны обезвредили 86 оккупантов, из них 34 безвозвратно. Кроме того, уничтожена единица автомобильной техники", - говорится в сообщении.

На Времовском направлении произошло 25 боестолкновений. Двадцать два вражеских штурма уже остановлены нашими защитниками в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки. Ожесточенные бои продолжаются до сих пор. Также враг применял авиацию в районе Великой Новоселки, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы.

На Ореховском направлении наши воины успешно отбили попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

Наши защитники четыре раза отражали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении. Враг применял штурмовую авиацию по району населенного пункта Ивановка, нанеся удары 8 неуправляемыми ракетами.

Пятьдесят боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении, кроме того, враг нанес один ракетный удар и совершил 377 артиллерийских обстрелов.

На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

"Сегодня следует отметить воинов 425 отдельного штурмового батальона, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 38 отдельной бригады морской пехоты, 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 124-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника", - резюмировали в Генштабе.