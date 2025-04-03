Россияне потеряли за сутки около 1400 солдат: обновленные данные Генштаба

Ситуация на фронте и удары РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у Покровска, однако россияне давят на трех направлениях.

Ночью Харьков пережил пятый обстрел ударными дронами за неделю. В одном из районов повреждены склады, частные дома и светофоры.

Городской председатель Игорь Терехов отметил, что в течение марта количество российских атак на Харьков удвоилось.

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