Россияне утром нанесли удар по Николаевской области: что известно

Утром в среду, 25 января, российские войска вновь атаковали Николаевскую область. Из артиллерии враг обстрелял акваторию Очаковской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 24 января, в 14:23 и сегодня утром, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - написал Ким.

Кроме того, вчера враг наносил артиллерийские удары по одному из населенных пунктов Куцурубской общины. Попадание зафиксировано по открытой территории.