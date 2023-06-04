Россияне утром обстреляли Харьковскую область, есть разрушения

Россияне утром в очередной раз массированно нанесли удар по Харьковской области. Есть разрушения, никто из гражданских не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Волчанск

В результате обстрела Волчанска Чугуевского района в городе было повреждено административное здание, частично разрушены 2 дома и хозяйственные сооружения.

Ивашки

Враг также нанес удар с вертолетов по селу Ивашки Богодуховского района. Без разрушений, никто не пострадал.

Гурьев Казачок

В результате танковых обстрелов зафиксировано прямое попадание в здание Дома культуры, который получил значительные повреждения.

Ситуация в Харьковской области

После освобождения Харьковской области от российских оккупантов, враг продолжает активно наносить ракетные удары по региону. В частности, россияне совершают атаки с использованием минометов и артиллерийских орудий.

Например, недавно враг нанес удар по Двуречней, в результате чего ранения получили два человека: 63-летняя женщина и 70-летний мужчина

Фото: ситуация в Харьковской области по состоянию на 04.06 в 02.25 (deepstatemap)