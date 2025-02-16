Россияне впервые потеряли на фронте редкий огнемет "Тосочка", - OSINT

Украинские военные впервые уничтожили редкую РСЗО "Тосочка" россиян на фронте. Это произошло на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT.
Так, российские оккупанты потеряли на поле боя в Украине свою 220-мм тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" на Покровском направлении.
"Первая уничтоженная российская 220-мм РСЗО ТОС-2.
14 февраля 2025 года, Покровское направление", - говорится в сообщении.
Фото уничтоженной российской РСЗО "Тосочка" (соцсети)
Как отмечают аналитики Defense Express, детали уничтожения и каким именно оружием это удалось сделать, пока неизвестны. Впрочем, аналитики предполагают, что РСЗО было поражено с помощью оптоволоконных FPV-дронов.
До этого в России еще в 2023 году хвастались тем, что начали использовать на поле боя свою модернизированную ТОС-2 "Тосочка", а впервые украинский дрон зафиксировал эту машину на поле боя год назад.
"ТОС-2 "Тосочка" является дальнейшим развитием тяжелых огнеметных систем типа ТОС, которые РФ использует на поле боя в Украине - ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".
При этом впервые систему ТОС-2 "Тосочка" в России показали на учениях "Кавказ" в 2020 году.
За 15 февраля потери армии РФ в войне против Украины составили 1730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 84 бронетранспортера и 77 единиц автотехники.
Добавим, что согласно докладу Международного института стратегических исследований, потери техники и личного состава РФ в войне против Украины были ошеломляющими, но силы частично восстановлены. В связи с этим оккупанты готовы наступать еще в течение года.
В свою очередь, по данным Института изучения войны, Россия компенсировала потери танков в 2024 году, но может столкнуться с дефицитом бронетехники.
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