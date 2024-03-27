Россияне впервые ударили по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра, - ОВА

Сегодня днем в Харькове раздались взрывы. Почти сразу глава области Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.

По последним данным пострадали 16 человек, еще один погиб.

Войска РФ в последнее время усилили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов. Под атакой неоднократно находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью врага стали энергетические объекты.

В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. Прежде всего свет появился на объектах критической инфраструктуры.

26 марта председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

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