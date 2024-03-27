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Россияне впервые ударили по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра, - ОВА

Архивное фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 27 марта, впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и заместителя начальника ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

Синегубов уточнил, что информация предварительная.

По его словам, россияне впервые по Харькову нанесли удар именно управляемым боеприпасом крупного калибра.

Что говорят в полиции

По слова Болвинова, по Харькову ударили авиабомбами - впервые с 2022-го года.

Под ударом Шевченковский район, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. 

Фото: Последствия удара (facebook.com)

"Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250.  Есть два прилета - первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов", - написал полицейский.

Болвинов добавил, что на месте работают все службы, началась спасательная операция.

Обстрел Харькова

Сегодня днем в Харькове раздались взрывы. Почти сразу глава области Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.

По последним данным пострадали 16 человек, еще один погиб.

Войска РФ в последнее время усилили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов. Под атакой неоднократно находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью врага стали энергетические объекты.

В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. Прежде всего свет появился на объектах критической инфраструктуры.

26 марта председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

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