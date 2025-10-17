Россияне впервые с начала войны ударили по Николаеву КАБами, - Ким

Слухи об атаке КАБов на Николаев

В соцсетях 16 октября появилась информация, что по Николаеву был нанесен удар управляемой авиабомбой с дальностью полета около 150 километров. Также Telegram-каналы утверждали, что вражеская воздушная цель летела со скоростью до 500 км/ч.

По данным Воздушных сил ВСУ, около 12:00 с самолета Су-34, находившегося в акватории Черного моря, был зафиксирован пуск воздушного средства нападения. Снаряд двигался в направлении города Николаев. Украинские военные уточнили, что следили за его траекторией и зафиксировали момент падения.

В результате атаки пострадавших не было. На месте происшествия работали профильные службы, которые определяют тип примененного боеприпаса и оценивают возможные последствия удара.

К слову, в июне появились слухи о том, что российские оккупанты впервые пытались ударить по Днепру управляемыми авиационными бомбами.

Позже тогда еще руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что для атаки россияне использовали новую бомбу-ракету "Гром-1". Ее удалось сбить украинским защитникам.