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Тушили пожар после обстрела. Россияне ударили по спасателям в Никополе, есть раненые

Никополь, Пятница 13 октября 2023 14:54
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Тушили пожар после обстрела. Россияне ударили по спасателям в Никополе, есть раненые Фото: россияне ударили по спасателям в Никополе, есть раненые (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар в Никополе Днепропетровской области после очередного обстрела 13 октября. Ранены двое пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"В полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в результате обстрела. Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела бригады спасателей в Никополе Днепропетровской области (t.me/mvs_ukraine)

Именно в это время россияне нанесли еще один удар.

"Двое спасателей получили осколочные ранения. Они госпитализированы в больницу. Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль", - добавили в МВД Украины.

Обстрелы спасателей в Украине

Отметим, российские войска с постоянной регулярностью обстреливают бригады спасателей по всей Украине.

В конце сентября спасатели Торецка Донецкой области попали под обстрел, когда тушили пожар в Бахмутском районе. Кроме того, российские оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Казачьей Лопани Харьковской области 12 сентября. Тогда спасатели не пострадали. А в январе спасатели за один день попали под обстрел дважды, когда тушили пожары в в Двуречной и Волчанске Харьковской области.

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