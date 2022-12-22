Россияне ночью снова ударили по Очакову: ракета попала в дом (фото)

В ночь на четверг, 22 декабря, российские солдаты снова обстреляли Очаков Николаевской области. На этот раз был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.

"Ночью снова произошли обстрелы г. Очаков, на этот раз ракетами, предварительно "Оникс", снова по гражданскому дому", - рассказал он.

В этот раз, по его словам, обошлось без жертв.