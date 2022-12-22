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Россияне ночью снова ударили по Очакову: ракета попала в дом (фото)

Фото: россияне ночью снова ударили по Очакову (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на четверг, 22 декабря, российские солдаты снова обстреляли Очаков Николаевской области. На этот раз был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.

"Ночью снова произошли обстрелы г. Очаков, на этот раз ракетами, предварительно "Оникс", снова по гражданскому дому", - рассказал он.

В этот раз, по его словам, обошлось без жертв.

Напомним, в Кривом Роге в среду, 21 декабря, сообщили о звуках взрывов. Также их слышали и в Очакове Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о двух раненых - матери и ребенке. Позже информация по пострадавших была уточнена - ранения получили 10-летний мальчик, 41-летний мужчина и 74-летняя женщина. Вчера оккупанты ударили по Очакову из ствольной артиллерии.

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